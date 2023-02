"O Bernardo é quem está a fazer-me mais falta, o meu psicólogo. Já o Rúben só quer ginásio"

ESPECIAL EDIÇÃO ANIVERSÁRIO - Em entrevista a O JOGO, João Cancelo fala da relação com Bernardo Silva e Rúben Dias, jogadores do Manchester City e da Seleção portuguesa.

Acredita que vai ainda festejar o título inglês [pelo Manchester City]?

-Espero que sim. Criei ali uma segunda família. O Bernardo tornou-se um dos meus melhores amigos, é a pessoa que está a fazer-me mais falta aqui. Era o meu psicólogo. Quando alguma coisa não corria tão bem era com ele que falava. O Rúben também, mas a minha relação com o Bernardo é de facto muito boa, mesmo em campo, tínhamos uma grande conexão quando jogávamos do mesmo lado, é uma pessoa que vou levar para a vida. Claro que em Inglaterra é por eles que eu torço e espero que ganhem para no final da época conseguir estar a festejar um título em Inglaterra e outro na Alemanha.

Com o Bernardo e o Rúben criou-se um espírito diferente dentro do balneário do City?

- Na adaptação a um clube, quando encontramos jogadores que falam a nossa língua isso é um factor importante e ajuda. O Rúben era um pouco mais afastado de nós porque ele só quer ginásio (risos). Eu e o Bernardo não, nós fazíamos muitas brincadeiras no balneário. O grupo do City é espectacular, foi o melhor onde já trabalhei, seja como grupo, seja em termos pessoais. Criei grandes amizades, o Mahrez é um grande amigo meu, não passa um dia sem me ligar, o Grealish é uma pessoa espectacular, o Nathan é das melhores pessoas que conheci no futebol... Um grupo espectacular, ia para os treinos com grande vontade. Tudo na vida tem um fim. Mas no final da época até posso regressar, nunca se sabe.