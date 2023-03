O aumento impressionante que Rafael Leão exigirá para renovar com o Milan

Internacional português exige um aumento salarial significativo para prolongar a sua ligação com os rossoneri

Rafael Leão continua sem renovar contrato com o Milan e, em Itália, apontam as exigências do português.

De acordo com La Gazzetta dello Sport, o internacional luso quer um substancial aumento salarial para poder prolongar o vínculo com os rossoneri. Leão quer transformar um salário de um milhão e 800 mil euros em sete milhões e 500 mil euros por temporada.

Leão, que termina contrato no verão de 2024, quer também que a cláusula de rescisão que o segura como jogador do Milan baixe dos atuais 150 milhões.