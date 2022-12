O apelo de Ibrahimovic a Rafael Leão: "Este é o ambiente certo para ele"

Em entrevista à "Gazzetta dello Sport", o avançado sueco apelou a que o internacional português renove contrato com o Milan.

Zlatan Ibrahimovic apelou esta terça-feira, em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" que Rafael Leão renove contrato com o Milan.

"Claro [que deve ficar], este é o ambiente certo para ele. Basta ver o seu crescimento... Ele é muito importante para nós aqui, seria o mesmo em outro lugar? Ele teria de começar do zero, não dá para ter certeza de que estará pronto de imediato. No Milan, ele tem confiança, espaço e liberdade, algo que não é garantido noutro clube. Dá para ver que ele está feliz aqui. É o jovem que mais cresceu de todos", apontou.

"Leão está noutro nível, acima da média. Só lhe falta um passo, que vai superar quando estiver totalmente convencido das suas capacidades. Neste momento, nem ele sabe realmente o quão forte é. Quando souber, vai meter medo, mas o preço vai subir... (risos). Também acho não deveria estar satisfeito com o que está a fazer, deve procurar mais", acrescentou o veterano sueco.

Recorde-se que o vínculo atual de Rafael Leão é válido até 2024 e, após vários meses de negociação, a Sky Sports alemã avança que a intenção de Leão não passa por continuar no campeão italiano, apesar de o presidente do Milan se ter mostrado confiante na sua permanência.