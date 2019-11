O abraço do treinador do Famalicão para André Gomes: "É um campeão"

João Pedro Sousa chegou a trabalhar com o médio português no Everton.

João Pedro Sousa trabalhou com André Gomes no Everton, como adjunto de Marco Silva, e aproveitou a conferência de antevisão do jogo deste sábado com o Moreirense, para enviar "um abraço" ao internacional português que se lesionou gravemente no jogo com o Tottenham.

"Já falei com o André Gomes e aproveito para lhe mandar um abraço. Trocamos umas mensagens. Felizmente está bem. É um campeão, um jogador ímpar, uma pessoa fantástica. Tenho a certeza que vai recuperar rapidamente e vai ser melhor jogador do que era, se é que possível", referiu o treinador do Famalicão.