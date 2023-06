"O Abel só sai do Palmeiras se quiser, proporciono o que for necessário para que fique"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Presidente do clube brasileiro, Leila Pereira, garante que nunca irá demitir o treinador português

Abel Ferreira reafirmou recentemente que tem planeada uma pausa na carreira para quando terminar contrato com o Palmeiras, em 2024. Leila Pereira, presidente do Verdão, por outro lado, voltou a garantir que nunca irá demitir o treinador português, salientando a vontade de manter o técnico, pelo menos, até 2027.

"O adepto palmeirense tem de aproveitar e desfrutar deste momento espetacular que o Palmeiras vive há alguns anos. Tem de viver o presente, o agora. A vida é agora. O Abel tem contrato até dezembro de 2024, o nosso desejo é que ele permaneça o maior tempo possível. O meu mandato é até dezembro de 2024, pretendo candidatar-me à reeleição e teria mais três anos. Gostaria que ele ficasse até ao meu último dia no Palmeiras", começou por dizer no programa F90, da ESPN, a presidente Leila Pereira.

"Ele [Abel] só sai do Palmeiras se ele quiser. Eu nunca vou demitir o Abel. Conheço a sua equipa técnica e o seu trabalho, é um treinador espetacular e trabalhador, é isso que precisamos. Da parte do Palmeiras, proporciono o que for necessário para que o Abel fique", continuou, antes de concluir:

"O Palmeiras é maior que todos nós. Eu não sou eterna, o Abel também não é. O adepto tem de torcer sempre pelo nosso clube, porque as pessoas passam. O que sugiro ao adepto é que aproveite."