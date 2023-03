"Nuno Tavares poderia jogar no Real Madrid, Barcelona ou Manchester City"

Nuno Tavares marcou na goleada do Marselha

Igor Tudor, treinador do Marselha, satisfeito com o rendimento do lateral português

O futuro de Nuno Tavares passa pelo regresso ao Arsenal no Verão, mas na cedência ao Marselha tem deixado boa impressão, sobretudo ao treinador Igor Tudor.

"Ele ainda é um jogador jovem, tem uma capacidade física fantástica e umas pernas extraordinárias. Poderia jogar no Real Madrid, Barcelona ou Manchester City", afirmou o técnico croata.

Pelos franceses soma esta época 32 jogos e seis golos.

"Ele tem ainda que crescer e progredir, conversamos muito com ele. Tem sido muito importante para nós nesta temporada. Tem marcado vários golos, o que não é habitual na posição dele. O importante é como terminamos a época. Ele pode mudar as coisas quando está em boa forma", prosseguiu Tudor.