Nuno Tavares poderá seguir para França por empréstimo

Nuno Tavares, lateral do Arsenal

De acordo com o The Athletic, o Marselha está interessado em contar com o português na próxima época

O jornal The Athletic garante esta quinta-feira que o Marselha, segundo classificado da última edição da Ligue 1, está interessado em receber Nuno Tavares, lateral esquerdo do Arsenal, por empréstimo.

Os gunners estarão dispostos a permitir a saída temporária do lateral de 22 anos caso consigam reforçar a defesa neste mercado, sendo que Lisandro Martínez, defesa argentino de 24 anos do Ajax, será o principal alvo do clube para a posição, ainda segundo a mesma fonte.

O JOGO apurou que, de facto, o Arsenal só contempla a saída de Nuno Tavares caso chegue um reforço para a defesa, e acrescenta que o Marselha não é o único clube interessado no lateral português, uma vez que vários emblemas fizeram sondagens informais sobre a situação do jogador.

Caso seja emprestado ao Marselha, Nuno Tavares vai disputar a próxima edição da Liga dos Campeões, uma vez que o clube tem a presença garantida na fase de grupos da prova.

Nuno Tavares chegou ao Arsenal no verão passado, após os londrinos terem pago cerca de oito milhões de euros ao Benfica pelo passe do internacional sub-21 português.

Em 2021/22, Tavares aproveitou os problemas físicos de Kieran Tierney, habitual titular do clube na posição, para realizar 28 jogos no Arsenal, nos quais apontou um golo e duas assistências.