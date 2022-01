Nuno Tavares foi substituído ainda na primeira parte: veja o comentário de Mikel Arteta

Português saiu aos 35 minutos do jogo do Arsenal frente ao Nottingham Forest, a contar para a Taça de Inglaterra e que ditou a eliminação dos "gunners" da competição.

Nuno Tavares foi substituído por Tierney aos 35 minutos do jogo do Arsenal frente ao Nottingham Forest, no domingo, que terminou com o triunfo (1-0) da equipa do segundo escalão do futebol inglês e ditou a eliminação dos "gunners" da Taça de Inglaterra.

O português foi entretanto criticado por ter demonstrado o seu desagrado aquando da alteração e o treinador Mikel Arteta já falou sobre o momento.

"Estas coisas acontecem no futebol. Estou aqui para tomar as decisões certas. Não é agradável, mas ao mesmo tempo estamos aqui para ajudar os nossos jogadores e temos de o fazer de muitas formas diferentes. Esperemos que esta seja uma delas", começou por dizer o técnico.

"Do meu lado, dá-me ainda mais incentivo para os ajudar, porque já estive na mesma posição. Faz parte de um processo", concluiu.