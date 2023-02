Nuno Tavares é baixa no Marselha e falha clássico frente ao PSG

Igor Tudor, treinador do Marselha, confirmou que o lateral português vai parar entre "uma ou duas semanas".

Nuno Tavares está lesionado e não vai ser opção para o clássico com o Paris Saint-Germain. Igor Tudo, treinador do Marselha, confirmou que o lateral esquerdo está com uma lesão muscular numa coxa e vai parar entre "uma a duas semanas".

O Marselha-PSG está agendado para as 20h10 de quarta-feira e conta para os oitavos de final da Taça de França.

O português ex-Benfica poderá também falhar as partidas da Ligue 1 diante do Clermont, no dia 11, e do Toulouse, a 19.