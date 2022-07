Nuno Tavares desejado: "Procuramos um jogador para o lado esquerdo"

Nuno Tavares (à direita), jogador do Arsenal

O presidente do Marselha Pablo Longoria não perde a esperança na aquisição do lateral, alvo há semanas.

Vinculado ao Arsenal, Nuno Tavares está na lista de jogadores referenciados pelo Marselha que ontem, terça-feira, apresentou Mbemba, Samuel Gigot e Isaak Touré. "Discutimos diferentes perfis de jogadores. O Nuno Tavares ainda está à procura do seu espaço no Arsenal. Vamos ver nas próximas semanas o que acontece, mas procuramos um jogador para o lado esquerdo. Estamos a falar de jogadores de nível elevado, muito solicitados. É preciso paciência no mercado", revelou o presidente dos marselheses, Pablo Longoria, acrescentando que Veretout, médio da Roma, também é um dos nomes equacionados.

O dirigente confirmou também que existe um princípio de acordo com Clauss (Lens) e Rubén Blanco (Celta) e ambos vão viajar para Marselha.

Quanto a Mbemba, que assinou até 2025, o ex-central do FC Porto referiu que necessitava de "virar a página". "Ganhámos títulos no FC Porto e o Marselha é uma grande equipa. Quando olho para o meu percurso, sinto orgulho em mim", vincou.