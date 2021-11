Londrinos oficializaram a saída do treinador e o sucessor prepara-se para assinar até 2023

Terminou oficialmente o ciclo de Nuno Espírito Santo no Tottenham. Vítima da derrota do passado sábado frente ao Manchester United (0-3) e de um estilo de jogo que não esteve à altura das expetativas da Direção, o português foi despedido e vai receber, segundo a Imprensa inglesa, uma indemnização na ordem dos 16,5 M€ a dividir com os adjuntos Ian Cathro, Rui Barbosa e António Dias.