Nuno revela que Fábio Silva poderá jogar pelos sub-23 dos Wolves: "Se fizer sentido"

Avançado português não tem desfrutado de muito tempo de jogo pela equipa principal.

Fábio Silva tornou-se, no último verão, no reforço mais caro da história do Wolverhampton e, apesar de todo o entusiasmo em redor da sua chegada ao futebol inglês, não tem desfrutado de muito tempo de jogo na principal formação do clube das West Midlands.

"Tapado" pelo indiscutível Raúl Jiménez na frente de ataque, Fábio foi lançado nos minutos finais do jogo de sexta-feira com o Crystal Palace - que os Wolves venceram por 2-0 - e, citado pelo jornal Express & Star, o treinador Nuno Espírito Santo revelou que o avançado de 18 anos poderá começar a atuar pela equipa de sub-23, algo que já sucedeu com outro ex-FC Porto, Vítor Ferreira.

"É a mesma situação. Pudemos ver que foi um bom jogo para o Vítor e o Owen [Otasowie], assim como para o Oskar [Buur], que também esteve envolvido. Se acharmos que é uma boa opção para o Fábio, assim o faremos", começou por referir o técnico português, prosseguindo:

"Olhamos sempre para o indivíduo, para o momento dele, para a equipa que vamos defrontar e para os riscos que corremos, tendo em conta o plantel pequeno que temos. É uma situação útil, desde que faça sentido. Pode ajudar o jogador a melhorar", acrescentou Nuno. Sobre a inclusão de Vitinha no jogo dos sub-23, ressalvou que há um trabalho conjunto com a equipa principal.

"Os reservas dos sub-23 treinam connosco diariamente. Estamos a preparar uma equipa com a ajuda deles e do James Collins [treinador], é um trabalho conjunto. Trabalhamos juntos nesta situação", rematou.

Fábio Silva, recorde-se, custou 40 milhões de euros aos cofres do Wolverhampton. Leva quatro jogos realizados e ainda não se estreou a faturar.