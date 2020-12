Nuno não quer ver jogadores dos Wolves às compras e explica porquê

Treinador português do Wolverhampton quer evitar baixas no plantel relacionadas com a covid-19 e o clube já tomou providências.

Mesmo com o arranque do plano de vacinação contra a covid-19, o Reino Unido continua a ser um dos países europeus mais afetados pela pandemia e, antes do jogo frente ao Tottenham, Nuno Espírito Santo abordou a propagação do coronavírus em solo britânico, alertando para a necessidade de aumentar a frequência dos testes.

"Talvez seja necessário aumentar. Os níveis de infeção estão a aumentar substancialmente, talvez seja necessário. Infelizmente, diria que temos de voltar para o sistema de dois testes por semana, para evitar potenciais situações de jogadores que chegam aos estádios e não podem jogar. Neste momento, somos testados uma vez por semana, mas estamos a par do que está a acontecer no Reino Unido", começou por referir o técnico português, explicando que o Wolverhampton já tomou providências para limitar ao máximo as saídas dos jogadores dos respetivos domicílios:

"Falamos diariamente sobre isto, dizemos aos nossos jogadores para não facilitarem, para terem cuidado com as distâncias e evitarem saídas. Tentamos que o staff do clube faça as compras e vá ao supermercado por eles, de forma a evitar qualquer tipo de risco. Quando começou a pandemia, fazíamos isso. Os cozinheiros preparavam uma embalagem com as coisas básicas de que precisamos. Agora, com o contágio a aumentar, começámos novamente", acrescentou Nuno, explicando que o plantel dos Wolves já é curto o suficiente, dispensando baixas por infeção com covid-19.

"Temos muita gente a olhar por nós. Temos um plantel pequeno, com alguns problemas e jogadores de fora por lesão. Não podemos perder um jogador que seja", rematou Nuno Espírito Santo.