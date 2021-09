Nuno: "Não estou preocupado com o julgamento que me possam fazer"

Pressionado face a uma série de cinco jogos sem vencer, o treinador do Tottenham, que defronta hoje os eslovenos do Mura, diz que é hora de reagir e mudar.

Numa altura em que enfrenta um coro de críticas, na sequência de cinco jogos sem vencer, onde se incluem três derrotas na Premier League, Nuno Espírito Santo tem esta quinta-feira oportunidade de serenar os ânimos.

Para tal, o Tottenham terá de vencer o Mura na segunda jornada da fase de grupos da Conference League, prova em que se estreou com o empate frente ao Rennes (2-2). "Não estou preocupado com o julgamento que me possam fazer. Estou preocupado em relação à forma como poderemos jogar melhor, porque as críticas são normais. Todos sabemos como funciona esta indústria. Quando não se joga bem e os resultados não aparecem, há que lidar com a crítica. Entendemos isso e cabe-nos reagir e mudar", argumentou Nuno.

A associação de adeptos dos spurs já solicitou à Direção que explique "os seus planos" e "visão" para o clube e o técnico português refere que não é altura de questionar quem apoia os londrinos. "Precisamos deles e temos de lhes mostrar uma equipa sólida, a jogar bom futebol e tudo voltará à normalidade", sublinhou.

Confrontado com as oscilações no rendimento de Kane, cuja saída para o City não se concretizou, Nuno recusou relacionar a situação. "Faz parte do passado, agora estou preocupado com a equipa, mas queremos o melhor para todos os jogadores", vincou.

Durante a conferência de Imprensa, Nuno abordou ainda a próxima paragem para compromissos da seleções e os casos dos argentinos Romero e Lo Celso, convocados para os encontros com Paraguai, Uruguai e Peru. "O que nos preocupa é que os Governos tomem decisões que protejam os clubes", disse, depois de na anterior janela, os atletas sul-americanos terem feito quarentena na Croácia, antes de regressarem a Londres. "Não queremos que a situação se repita, nem que fiquemos sem os nossos jogadores", reforçou o treinador dos spurs.