"Nuno na lista do Tottenham? O trabalho dele nos Wolves ainda não acabou"

Treinador português do Wolverhampton tem sido apontado à sucessão de José Mourinho nos "spurs".

Ryan Mason foi o nome que se seguiu a José Mourinho ao leme do Tottenham, após a saída do "Special One", mas o papel do antigo médio inglês, de apenas 29 anos, como técnico principal dos "spurs" é visto como temporário. Nuno Espírito Santo, outro português, tem sido um dos apontados à equipa londrina, mas, em Wolverhampton, há quem considere que o trabalho do treinador ainda não acabou.

"O interesse [de outros clubes] em Nuno é normal, por causa do sucesso que tem tido nos Wolves. Não podemos desvalorizar isso. Mas eu acho que ele quer ir mais além", defendeu John Richards, lenda do clube das West Midlands, citado pelo jornal Express & Star.

"Precisou de muito tempo e esforço para levar o seu trabalho a cabo. Esta época tem sido travado por vários problemas: as lesões e, principalmente, o problema que afastou Raúl Jiménez [fratura craniana]. O homem [Nuno] parece-me leal e penso que quererá ter ainda mais sucesso nos Wolves antes de olhar para outro projeto. Os proprietários do clube devem estar maravilhados por terem alguém com a qualidade do Nuno no comando dos estinos da equipa", acrescentou Richards, que antevê mais um ano de Nuno no banco do Wolverhampton:

"Vai montar a equipa como pretende, contar com Jiménez de volta e agradar aos adeptos. Se tudo correr bem, a próxima época será de sucesso. Depois, a situação será diferente. Aí, estará na hora de seguir em frente. Por agora, acho que o trabalho dele nos Wolves ainda não acabou", rematou o antigo goleador, agora com 70 anos.