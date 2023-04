"Nuno Mendes tem um problema muscular pendente desde o Mundial"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Treinador do PSG abordou os problemas físicos do lateral e também de Renato Sanches.

O PSG venceu em Nice por 2-0 com quatro portugueses no alinhamento inicial: Danilo Pereira, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha. O médio ex-Benfica esteve azarado: jogou apenas 10 minutos, tendo de sair por lesão muscular, após um lance dividido com um adversário, aparentemente sem grande gravidade.

"Perdemos o Renato esta noite devido a uma lesão nos adutores, mas espero que possamos recuperar Marco Verratti e Juan Bernat", afirmou o treinador Christophe Galtier.

Nuno Mendes também foi substituído na segunda parte. "Sentiu fadiga, um problema muscular pendente desde o Mundial do Catar, por isso é que o tirei do campo. É preciso reencontrarmos frescura na equipa, mas ainda assim, apoiarmo-nos num estado de espírito e determinação", vincou o técnico.