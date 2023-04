Nuno Mendes e o estado do PSG: "Não somos nós que pagamos o salário do treinador"

Parisienses somaram a oitava derrota em 2023. Vantagem na liderança da Ligue 1 ainda está nos seis pontos

Nuno Mendes passou a bola à direção do PSG. Questionado sobre o futuro de Christophe Galtier, depois da oitava derrota dos parisienses em 2023, o lateral português lembrou que as decisões do clube passam pela direção.

"O meu trabalho é jogar e, no que diz respeito ao treinador, isso é gerido pelo clube. Não somos nós, os jogadores, que pagamos o salário do treinador. Nós somos pagos para jogar e estar em campo, e é isso que vamos fazer. Não temos de nos preocupar com o resto", afirmou, logo após o encontro com o Lyon (0-1).

Em 18 jogos realizados desde o início do ano, o PSG soma já oito desaires em todas as competições. Em toda a época passada, a equipa de Neymar, Mbappé e Messi perdeu sete encontros, por exemplo.