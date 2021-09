Nuno Mendes recorda dia louco: "Estava na Seleção e recebi uma chamada"

No último dia do mercado de transferência, Nuno Mendes transferiu-se do Sporting para o PSG. O lateral-esquerdo português já se juntou ao grupo e falou ao canal oficial dos parisienses.

Adaptação e a família: "Estou muito feliz por estar aqui. Tudo aconteceu muito rapidamente, mas vou adaptar-me e é um verdadeiro prazer representar o Paris Saint-Germain. É difícil deixar a família, mas em breve eles também estarão aqui comigo para me ajudarem no que quer que eu precise. Para mim é muito importante ter a minha família perto de mim."

A mudança para França e Danilo: "Estava na Seleção e recebi uma chamada para me avisar que havia a possibilidade de assinar com o Paris Saint-Germain e isso encheu-me de felicidade. Nunca imaginei experimentar uma aventura destas tão cedo, mas um jogador de futebol profissional tem de estar preparado para tudo. Preparei-me tanto quanto possível desde o meu treino para representar da melhor forma um clube do mais alto nível. Falei com o Danilo na Seleção, sei que ele me vai ajudar no meu processo de integração."

Juventude: "O segredo é o trabalho. Trabalhar todos os dias é o ingrediente que me permitiu chegar aqui. Tenho evoluído muito nos últimos anos, mas ainda tenho muito a aprender. Tenho apenas 19 anos e apenas um ano como jogador profissional, por isso ainda tenho muito tempo para melhorar. E penso que esta equipa e este clube vão ajudar-me a fazê-lo."

Jogar ao lado de grandes nomes do futebol europeu: "É evidente que é um grande orgulho estar aqui com estes grandes jogadores. Penso que é o sonho de todos os jogadores."

Objetivos: "O meu objetivo é dar o máximo para que o clube confie em mim e para que eu fique cá em definitivo [foi emprestado com opção de compra]. Estou feliz por estar no PSG e darei o meu melhor por este grande clube, representá-lo-ei com imenso orgulho. Darei o meu melhor todos os dias."

Jogar no Parque dos Príncipes: "Mal posso esperar para estar no Parque dos Príncipes e jogar nesse magnífico estádio. Penso que qualquer jogador quereria o mesmo."

Jogar na Champions: "A Liga dos Campeões é uma competição em que eu nunca participei. Estou muito feliz por poder disputá-la."