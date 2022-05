Nuno Mendes nomeado para melhor jogador jovem da Ligue 1

Nuno Mendes (à esquerda), jogador do PSG

Internacional português na corrida aos prémios da União Nacional dos Futebolistas Profissionais (UNFP).

Nuno Mendes, que trocou o Sporting pelo PSG no último dia do mercado de transferências do verão de 2021, está entre os nomeados para melhor jogador jovem da Ligue 1, nos prémios atribuídos pela União Nacional dos Futebolistas Profissionais (UNFP), sindicato dos futebolistas profissionais franceses.

O internacional português concorre à distinção com Arnaud Kalimuendo (Lens), Castello Lukeba (Lyon), William Saliba (Marselha) e Kephren Thuram (Nice).

Nuno Mendes, de 19 anos, disputou 35 jogos pelo PSG até ao momento, somando duas assistências para golo.