Nuno Mendes e o ambiente no Parque dos Príncipes: "Em Portugal é raro o estádio encher"

Nuno Mendes em ação no PSG

Nuno Mendes, em entrevista aos meios do PSG, recordou esta quarta-feira o primeiro dia em Paris, quando "não conhecia ninguém sem ser o Danilo", que o ajudou a integrar-se com o plantel, considerando que teve "uma adaptação mais ou menos fácil".

"Desde pequeno que gostava de jogar em grandes clubes, e o PSG é um grande clube. Aprendi muito", acrescentou.

Apesar da época positiva para Nuno Mendes, que agarrou um lugar indiscutível no onze de Mauricio Pochettino, a época do PSG foi tudo menos exuberante, com os parisienses a terem conquistado apenas a Ligue 1, sendo eliminados precocemente da Liga dos Campeões e da Taça de França.

Sobre esse insucesso, que motivou críticas dos adeptos, Nuno Mendes refere que "a equipa soube reagir bem" e revela que os companheiros de equipa mais experientes foram fulcrais para não deixar que a pressão externa afetasse o rendimento em campo.

"Foi a primeira vez que se passou comigo, mas tenho a certeza que outros jogadores passaram por isso. Eles ajudaram-nos a ultrapassar esse mau momento, foi muito importante para mim".

Nuno Mendes revelou ainda ter ficado surpreso com a "competitividade" da Ligue 1 e prometeu competir para ganhar mais títulos ao serviço dos parisienses, referindo ainda que ficou "surpreendido" com a diferença, em termos de adeptos, que se verifica entre Portugal e França.

"Em Portugal é raro o estádio encher. Aqui, no primeiro jogo, estádio cheio, as pessoas a aplaudirem-me, isso fez-me logo sentir em casa", concluiu Nuno Mendes, que marcou presença no melhor onze da Ligue 1.

Nuno Mendes fez duas assistências em 37 jogos disputados pelo PSG, que acionou a opção de compra de 40 milhões de euros incluída no empréstimo do Sporting, tendo assinado por cinco temporadas no clube.