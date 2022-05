Nuno Mendes e Fábio Carvalho: os portugueses com mais experiência adquirida em 2022

Classificação do CIES, na qual estão presentes 100 futebolistas com menos de 20 anos, é liderada por Jude Bellingham e incluiu outros três compatriotas, dois deles no top-30

Saltados para a ribalta em 2021/22, Nuno Mendes, lateral do PSG, e Fábio Carvalho, médio adquirido pelo Liverpool ao Fulham, figuram entre os dez futebolistas sub-20 que mais experiência de jogo adquiriram nos primeiros seis meses de 2022.

Numa lista elaborada Observatório do Futebol (CIES), publicada esta segunda-feira, Nuno Mendes ocupa o quinto lugar, com 1543 minutos contabilizados ao serviço do PSG no ano civil, já Fábio Carvalho está no sétimo posto (2360' pelo Fulham).

A classificação do CIES, na qual estão presentes 100 futebolistas com menos de 20 anos de idade, é liderada por Jude Bellingham, jovem inglês do Dortmund. Pablo Gavi e Pedri González, duo espanhol do Barcelona, completam o pódio da tabela.

O CIES indica que o ranking, no qual estão Rodrigo Gomes (Braga, 25.º), Tiago Tomás (Estugarda, 26.º) e Miguel Maga (V. Guimarães, 33.º), foi estabelecido "de acordo com o método do capital de experiência, que tem em conta os minutos jogados em jogos oficiais e o nível desportivo" em cada campeonato a nível mundial.