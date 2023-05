Nuno Mendes e Anthony Lopes nomeados para prémios na Ligue 1

Para além de Nuno Mendes e Anthony Lopes, Paulo Fonseca também está nomeado para o prémio de Melhor Treinador.

Nuno Mendes e Anthony Lopes são os três portugueses nomeados, nas suas respetivas categorias, para os prémios da União Nacional de Futebolistas Profissionais (UNFP), de França.

Nuno Mendes faz parte dos escolhidos a concorrer ao prémio de Melhor Jovem da Ligue 1 da temporada 2022/2023. O defesa formado no Sporting, que rumou ao clube parisiense no verão do ano passado, disputou, esta temporada, 32 jogos, marcou dois golos e fez sete assistências. Ao lado do português estão também nomeados: Bradley Barcola e Rayan Cherki, do Lyon, Eliesse Ben Seghir, do Mónaco, e Elye Wahi, do Montpellier.

Já Anthony Lopes está nos nomeados para o prémio de Melhor Guarda-Redes da temporada. O português, que está ao serviço do Lyon há 12 anos, disputou esta época 34 jogos e sofreu 40 golos. Junto de Lopes estão nomeados Lucas Chevalier, do Lille, Gianluigi Donnarumma, do PSG, e vencedor do prémio na temporada passada, Pau López, do Marselha, e Brice Samba, do Lens.