Nuno Mendes e a aparição na Champions: "Ainda agora me arrepio..."

Nuno Mendes, internacional português do PSG

Lateral português, em declarações aos meios do PSG, abordou a estreia na liga milionária, a adaptação ao clube francês e perspetivou o próximo grande duelo

Desde que chegou ao Parque dos Príncipes, Nuno Mendes teve como ponto mais alto a estreia na Liga dos Campeões, sendo titular ante o Manchester City e o Leipzig. Em entrevista ao canal do PSG, o internacional português caracteriza esse momento como realização profissional, que lhe mantém a pele arrepiada.

"Senti muito orgulho naquele dia, foi a realização de um sonho, um momento especial para mim. Ainda agora me arrepio, vou lembrar-me disso para sempre. (...)Todos os jogos são difíceis, seja na Champions ou na Ligue 1", afirmou o lateral-esquerdo.

Há pouco mais de um mês na capital francesa (Paris), pelo que ainda vive um período de adaptação à cidade e ao próprio clube, Nuno Mendes garantiu que tem sido bem tratado e orientado, em especial por um compatriota com quem convive na Seleção Nacional.

"Sinto-me bem. Estou calmo e a viver bem a minha integração. Os meus colegas ajudaram-me muito, principalmente o Danilo. Ainda não tive tempo de visitar toda a cidade, mas terei muito tempo para isso", assinalou o antigo jogador do Sporting.

Em breve, a 24 de outubro, o PSG terá pela frente um dos principais rivais na Ligue 1: o Marselha, embate que se caracteriza como clássico. Habituado a jogos deste calibre, Nuno Mendes mostrou estar preparado e admitiu ansiedade para o disputar.

"Sei que é um jogo muito grande e fui avisado. Já joguei clássicos em Portugal e acho que a concentração é ainda maior do que nas outras partidas. Um clássico tem sempre um sabor especial, mal posso esperar", completou o internacional português.

Até agora, Nuno Mendes, que deverá manter a titularidade no lado esquerdo da defesa do PSG, participou em sete jogos do clube parisiense, três deles na Liga dos Campeões e quatro na Ligue 1, sendo opção inicial em cinco deles.