Nuno Mendes convocado para o Maccabi após falhar quatro jogos

Canhoto do PSG lesionou-se durante o jogo da Luz contra o Benfica, na Champions. Vai a tempo de ganhar ritmo para o Mundial

Uma boa notícia para Fernando Santos. A um mês do Mundial, Nuno Mendes está de volta aos convocados do PSG e com tempo para recuperar o ritmo de jogo que perdeu ao ficar de fora, por lesão, durante quase um mês.

O lateral canhoto lesionou-se na Luz, no empate do Benfica com o PSG, e desde então falhou quatro jogos dos franceses. Galtier convocou Nuno Mendes para defrontar o Maccabi Haifa, na Champions.

Também convocado foi Kimpembe, que esteve um mês e meio de fora por lesão. Com o seu regresso, Danilo poderá perder minutos de jogo, pois aproveitou a baixa do francês para jogar várias vezes a central com Marquinhos e Sergio Ramos.

