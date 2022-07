Nuno Gomes: "Ricardo Soares pode levar o Al-Ahly a grandes conquistas"

Antigo avançado vinca que o treinador tem o que é preciso para triunfar no clube do Egito.

Ricardo Soares estreou-se com uma vitória frente ao Petrojet e garantiu a passagem do Al-Ahly à final da Taça do Egito, num arranque positivo que fez aumentar a expectativa dos adeptos. Nuno Gomes, antigo avançado português, que conduziu a transferência do técnico para o futebol africano, juntamente com o irmão, não tem dúvidas que Soares tem tudo para triunfar.

"Tem o que é preciso para melhorar a equipa, mas precisa de tempo para implementar as ideias. Acho que os jogadores vão gostar das ideias do treinador", afirmou ao canal do Al-Ahly.

"Soares pode levar o Al-Ahly a grandes conquistas. Não é fácil repetir o que Manuel José fez, mas é o que o clube deseja quando traz um novo treinador", disse ainda Nuno Gomes.

Leia também Internacional Apresentado o primeiro reforço para Erik ten Hag no Manchester United Tyrell Malacia confirmado como reforço dos red devils. Junta-se a Luke Shaw e a Alex Telles como opções para a lateral esquerda

Ricardo Soares, de 47 anos, ficará no comando da equipa egípcia mais duas temporadas completas, de acordo com o contrato que assinou. No emblema de Cairo, o antigo avançado tem como adjuntos os seus compatriotas Raul Faria, Pedro Guimarães, Eduardo Lobo e Luís Pereira.