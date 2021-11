Nuno no fio da navalha: confiança quebrada e nomes associados ao Tottenham

Derrota por 3-0 frente ao United, num jogo onde os londrinos não fizeram um único remate à baliza, precipitou decisão que pode ser esta segunda-feira oficializada. Antonio Conte é apontado como possível sucessor.

Alvo de uma sonora vaia após a derrota caseira frente ao Manchester United (0-3), num jogo onde a sua equipa não fez um único remate à baliza, Nuno Espírito Santo está à beira de ser despedido do Tottenham.

De acordo com a Imprensa inglesa, a oficialização da saída do treinador português pode ocorrer ainda esta segunda-feira na sequência de uma reunião entre o CEO Daniel Levy e o diretor-desportivo Fabio Paratici que se prolongou durante todo o dia de domingo.

A insatisfação com o futebol praticado pelo spurs - que marcou apenas nove golos em dez jornadas da Premier League - e a resistência dos jogadores aos métodos de trabalho de Nuno são citados como os principais fatores para a quebra de confiança entre a Direção e o técnico.

Contratado depois de deixar o Wolves, para ocupar o lugar deixado vago por José Mourinho, o timoneiro português até deu um ar da sua graça com três triunfos nas três primeiras jornadas da Premier, que lhe valeram a distinção de melhor treinador do mês de agosto, mas, a partir daí, entrou em queda livre até tornar-se o primeiro treinador da história do emblema londrino a sofrer cinco derrotas nas dez primeiras jornadas do campeonato.

Em Itália, terra-natal do diretor-desportivo dos spurs Fabio Paratici, a crise do Tottenham não passou ao lado da Imprensa desportiva, que falou de contatos exploratórios com Antonio Conte. Este também esteve nos planos do United quando parecia certa a saída de Ole Solskjaer, que não se confirmou, e verá com bons olhos a mudança para Londres. Sérgio Conceição e Paulo Fonseca também foram citados como potenciais sucessores de Nuno.