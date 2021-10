Nuno Espírito Santo, os 100 dias no Tottenham e a venda do Newcastle

Declarações de Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham, esta sexta-feira, em conferência de antevisão ao jogo com o Newcastle, pela Premier League.

Pausa para jogos internacionais: "Temos problemas. Como em todas as pausas internacionais, atrapalham, interrompem as coisas.... [Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emerson Royal e Davinson Sanchez] "Estão a voar agora. Vão juntar-se a nós amanhã, e esse será o momento certo para ver como eles estão. A notícia que temos é que todos terminaram bem as partidas, então é uma questão de recuperação e depois, juntos, temos que avaliá-los e decidir".

Motivação dos adeptos do Newcastle: "Claro que depois do que aconteceu [venda do clube] com o Newcastle, nós esperamos uma atmosfera forte com os adeptos deles. Mas temos que ignorar isso e focar-nos em nós".

A opinião sobre o ocorrido com o Newcastle: "Já muitas coisas para pensar sobre isso".

Harry Kane [falta de golos]: "É normal. Nós sabemos que ele é um jogador fantástico e naturalmente os golos vão regressar".

100 dias no Tottenhan: "Quando cheguei aqui, não sabia o que esperar, apenas viver cada dia. Tem sido difícil, com bons momentos e maus momentos, tudo faz parte do trabalho. É assim a vida, assim é o futebol e temos que estar prontos para os desafios".