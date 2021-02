Nuno Espírito Santos elogia Rúben Neves: "Foi muito importante, estou feliz por ele"

Técnico do Wolverhampton, Nuno Espírito Santos, exaltou participação dos compatriotas Pedro Neto e Rúben Dias, que marcou golo do empate com o Newcastle (1-1), este sábado, na Premier League.

Análise do jogo: "Jogamos bem, tivemos chances. Ficamos dececionados com a maneira como sofremos, do nosso ponto de vista, mas a reação foi incrível com o golo, a forma como continuámos a jogar, buscando os espaços, e conseguindo um golo muito bom do Rúben. Não estou a olhar tanto para o resultado, mas para o desempenho. "

Rúben Neves: "Já vi (nos treinos), é uma coisa que ele deveria fazer com mais frequência. Às vezes o jogo não deixa os médios entrarem na área, mas hoje conseguimos colocar muitas bolas na área e felizmente o Rúben estava lá para finalizar muito bem com uma cabeçada. Ele foi muito importante e muito feliz por ele".

Superioridade: "Desequilibramos o Newcastle e criámos brechas, espaços. O Adama [Traoré] e o [Pedro] Neto fizeram um trabalho fantástico, tivemos muitas situações na área que precisavam de melhor finalização, mas temos de seguir em frente e continuar o nosso trabalho."