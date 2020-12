Nuno Espírito Santo destaca poder de reação dos Wolves em empate com o Tottenham

Técnico do Wolverhampton, o português Nuno Espírito Santo, elogiou a reação dos atletas após sofrerem golo no primeiro minuto de jogo com o Tottenham e conseguir emo empate (1-1) este domingo, em partida da 15.ª jornada da Premier League. Nuno mostrou-se feliz com grandes aspetos da exibição da sua equipa.

Análise do jogo: "Estivemos bem. Fomos muito agressivos, muito intensos a acompanhar os movimentos, preenchendo as lacunas, por isso acho que jogámos bem, porque, quando tens que ir atrás do resultado, o melhor aspeto é a agressividade e a organização".

Sobre a reação: "Fiquei satisfeito porque a equipa percebeu que cometemos um erro e tivemos que perseguir o resultado, mas a primeira reação foi boa. Os atletas entenderam, mantiveram a organização e depois disso foi um esforço tremendo em termos de intensidade, agressividade e perseguição aos jogadores do Tottenham".

Golo no início: "É um processo de aprendizagem. Às vezes, não podes esperar que as coisas aconteçam no primeiro minuto. Exigimos foco e exigimos estar alerta".

Manchester United: "O jogo com o United é já depois de amanhã. Os rapazes fizeram um trabalho fantástico. Temos de recuperar bem para irmos a Old Trafford competir".