Nuno Espírito Santo vence e aumenta vantagem sobre Ronaldo na Liga saudita

Al Ittihad aproveitou empate do Al Nassr e venceu na visita ao Al Wehda, passando a liderar o campeonato com mais três pontos do que a formação de CR7.

O Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, venceu este domingo por 2-1 na visita ao Al Wehda, aproveitando o empate do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, frente ao Al Feiha (0-0) para aumentar a vantagem na liderança da Liga saudita, à 23.º jornada.

A equipa do técnico português começou a partida de forma assertiva, chegando aos dois golos de vantagem até à meia hora de jogo, por intermédio de Abdelrrazak Hamdallah, de penálti (20') e Bruno Henrique (30').

A resposta do Al Wehda chegou na segunda parte, com Jean-David Beauguel a marcar aos 69 minutos, mas não chegou para impedir o triunfo do Al Ittihad, que passou a somar 56 pontos na liderança isolada da Liga saudita, mais três do que o Al Nassr, segundo classificado (53).