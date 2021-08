Nuno Espírito Santo sobre futuro de Kane no Tottenham: "Vamos tomar uma decisão"

Treinador português afirmou que irá decidir se vai utilizar o avançado no jogo com os Wolverhampton.

Após ser derrotado pelo Paços de Ferreira na Conference League, o Tottenham volta a jogar no próximo domingo, diante do Wolverhampton. Para o jogo, o treinador português Nuno Espírito Santo ainda não sabe se poderá voltar a contar com o avançado Harry Kane, que é alvo público do Manchester City.

Em conferência de imprensa esta sexta-feira, Nuno elogiou Kane, afirmou que se trata de um jogador "muito talentoso" e que "seria bom tê-lo". Porém, deixou a decisão para o sábado.

"Harry Kane treinou hoje e muito bem, ele vai treinar amanhã e vamos tomar uma decisão. É a realidade [situação ainda não resolvida] mas a gente trabalha assim, dia a dia", disse.

Estima-se que o City está disposto a chegar aos 150 milhões de euros por Kane. O avançado, autor de 33 golos em 49 jogos pelos spurs na última época, é um grande desejo do treinador Pep Guardiola. O avançado da seleção de Inglaterra, ligado consecutivamente aos spurs desde 2013 (329 jogos e 220 golos pela equipa principal), vem sendo alvo do Manchester City nos últimos meses.

Enquanto isso, os Spurs estrearam-se na Premier League com uma vitória diante do Manchester City (1-0) e tentam consolidar o bom início de competição. "Acho que fizemos um trabalho fantástico contra o City, não muito bem ontem [diante do Paços]. Isso nos dá a chance de perceber os erros que cometemos", afirmou Nuno.