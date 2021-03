Rui Patrício lesionou-se com gravidade ao chocar com Coady no Wolves-Liverpool

"Acabámos de receber uma atualização, ele está bem. Foi um choque com o joelho do Coady, na cabeça. Já falámos. Ele está bem. Estas situações, quando é a cabeça, deixam-nos preocupados. Mas ele está bem. Vai recuperar", disse Nuno Espírito Santo, treinador dos Wolves, referindo-se a Rui Patrício, que se lesionou-se com gravidade ao chocar com Coady no Wolves-Liverpool.