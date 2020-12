Nuno Espírito Santo recusa retirar críticas ao árbitro Lee Mason

Técnico português foi questionado, numa entrevista à Sky Sports, sobre as declarações feitas após o jogo entre o Wolves e o Burnley. Federação inglesa deverá aplicar uma sanção

Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton, recusou, esta quarta-feira, desculpar-se pelas críticas feitas ao árbitro Lee Mason, proferidas após o jogo dos lobos com a equipa do Burnley (derrota por 2-1), no passado dia 29 de dezembro.

O técnico português dos Wolves foi questionado, esta quarta-feira, pela Imprensa britânica se manteria os reparos negativos a Lee Mason durante uma entrevista concedida à Sky Sports, de antevisão ao jogo com o Tottenham de José Mourinho, no próximo domingo.

"Acho que devo pedir desculpa pelo timing dos meus comentários, provavelmente não estavam no melhor momento para se depararem, porque por vezes podem surgir más interpretações. Por isso, pedirei desculpa pelo meu timing. Mas não pedirei desculpa pelas minhas palavras e pelos meus pensamentos".

Nuno Espírito Santo havia dito, referindo-se à arbitragem de Lee Mason no encontro da 14.ª jornada da Premier League, que o árbitro inglês "não tem qualidade para apitar um jogo" do escalão principal do Reino Unido e que "não o queria ver mais". "Espero que não volte a apitar um jogo nosso", afirmara no Turf Moor.

Na mesma entrevista à Sky Sports, Nuno Espírito Santo vincou que, ao longo da carreira de treinador, nunca questionou a integridade de qualquer árbitro. "Nunca o fiz, provavelmente nunca o farei na minha vida, mas o que disse é sobre a capacidade do árbitro", explicou o técnico.

O treinador português do Wolverhampton disse esperar, a cada jogo da Premier League, que os árbitros "tenham confiança para manter a sua autoridade em campo para lidar com os jogadores", expressando o desejo de que "os árbitros melhorem".

Nuno Espírito Santo assumiu que os treinadores devem "fazer compreender" os jogadores de que o trabalho do árbitro "é difícil" e que estes devem ser "cooperativos" dentro das quatro linhas para com a figura soberana do jogo.

Porém, os comentários contundentes do treinador português foram, entretanto, alvo de um processo de investigação por parte da Federação Inglesa de futebol que, segundo a Imprensa britânica, deverá instaurar um castigo a Nuno Espírito Santo.