Nuno Espírito Santo reage à saída do Tottenham: "Há semanas fui o Treinador do Mês..."

Treinador português deixou um agradecimento aos adeptos dos "spurs".

Nuno Espírito Santo foi rendido por Antonio Conte no comando técnico do Tottenham e, esta segunda-feira, recorreu às redes sociais para reagir pela primeira vez à sua saída.

O treinador português salientou o facto de ainda há poucas semanas ter sido eleito o Treinador do Mês da Premier League, tendo agora sido despedido. Nuno deixou ainda um agradecimento aos adeptos do emblema inglês.

"Uau, as últimas semanas foram agitadas, no mínimo. Isto é o futebol, o desporto mais implacável do mundo. Apenas há algumas semanas recebi o prémio de Treinador do Mês e agora já passaram alguns dias desde que fui despedido dos "spurs". A vida é assim, sigo em frente, agora à procura do meu próximo desafio", começou por escrever o treinador português.

"Finalmente, quero agradecer aos adeptos dos "spurs". Quando cheguei a este grande clube previ trazer troféus, mas as coisas não correram como o planeado. Isto é tudo o que realmente vivemos e aprendemos, espero manter-vos a todos informados e agradeço-vos mais uma vez pelo vosso constante apoio", concluiu.