Nuno Espírito Santo pode ter aberta uma porta de regresso a Inglaterra

David Moyes está tremido no West Ham e o português é apontado ao lugar.

Derrotado pelo Wolverhampton no passado sábado, David Moyes está por um fio no comando do West Ham. De acordo com a Imprensa inglesa, a Direção dos hammers já está no mercado à procura de substitutos para o treinador escocês, com Nuno Espírito Santo (atualmente nos sauditas do Al Ittihad) e Rafa Benítez (livre) a encabeçarem a lista de potenciais candidatos ao banco do West Ham.

A formação londrina está nos lugares de descida da Premier League, ocupando o 18.º lugar após 19 jogos, com 15 pontos somados, os mesmos de Everton e Southampton, também em zona de despromoção.