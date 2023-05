Nuno Espírito Santo pode festejar título na Arábia Saudita este sábado

Líder do Al Ittihad pode selar este sábado a conquista do título saudita. Depois de, já em 2022/23, Alexandre Santos e Leonardo Jardim terem vencido em Angola e nos Emirados Árabes Unidos, também Jorge Jesus, na Turquia, e Jaime Pacheco, no Egito, tentam festejar.

Nuno Espírito Santo pode sagrar-se hoje campeão nacional da Arábia Saudita, o que acontece caso o seu Al Ittihad saia vencedor da deslocação a casa do Al Feiha, em partida da 29.ª e penúltima jornada da liga respetiva.

O Al Nassr, onde alinha Cristiano Ronaldo, ainda sonha, mas para entrar na última jornada com esperanças precisa que, hoje, a equipa de Nuno escorregue e, além disso, tem de fazer sempre melhor resultado do que o adversário, para dessa forma reduzir a distância de três pontos que neste momento se verifica.

É que, caso as equipas entrem para a última ronda com essa diferença pontual, Nuno é sempre campeão, uma vez que tem vantagem no confronto direto, sendo esse o primeiro critério de desempate naquela competição.

Mas, com os principais campeonatos a aproximarem-se do fim, outros treinadores portugueses por esse mundo fora entram também na hora das decisões. Depois de Alexandre Santos (Petro de Luanda) e de Leonardo Jardim (Shabab) se terem sagrado campeões de Angola e dos Emirados Árabes Unidos, respetivamente, outros dois, além de Nuno, procuram nestas últimas rondas chegar à maior honra que um treinador pode desejar nas provas internas: ser campeão nacional. Jorge Jesus (Fenerbahçe, Turquia) e Jaime Pacheco (Pyramids, Egito) têm hipóteses de erguer o cetro dos países em que competem, isto sem falar dos campeonatos que começaram já neste ano civil e que, por esse motivo, vão terminar mais tarde, como é o caso do Brasil, com vários portugueses em posições cimeiras nesta fase inicial.

Os dois casos acima citados, porém, não parecem nada fáceis para Jesus e Pacheco, uma vez que ambos estão em segundo das respetivas tabelas, necessitando de escorregadelas por parte dos líderes: o Galatasaray, na Turquia, e o Al Ahly, na liga do Egito.

DECISÕES

Jorge Jesus

O Galatasaray tem mais cinco pontos do que o Fenerbahçe de Jesus, com dois jogos por realizar para ambos. Isto significa que o "Gala" é campeão turco caso vença terça-feira o Ankaragucu. Jesus tem que bater nesse dia o Antalyaspor e esperar por uma escorregadela do Galatasaray para chegar "vivo" ao dérbi entre os dois emblemas... e ficar a depender de si próprio.

Nuno Espírito Santo

Com mais três pontos a duas jornadas do fim e vantagem no confronto direto, o Al Ittihad, de Nuno, é campeão saudita hoje caso bata o Al Feiha. É o primeiro de dois "match points", pois, se não vencer hoje, um triunfo na última ronda é suficiente.



Jaime Pacheco

Situação muito delicada no Egito para Pacheco e o Pyramids, que é segundo a um ponto do líder Al Ahly, mas com mais cinco jogos feitos. Cenário que deixa Pacheco longe de ser favorito.



Paulo Fonseca

Na liga francesa, Paulo Fonseca já não pode ser campeão com o Lille, mas está no quinto lugar (posição que lhe dá apuramento para a Conference League) e a dois pontos de "chegar" à Liga Europa. Tem duas jornadas para ultrapassar o Mónaco, que é quarto e joga hoje em casa do Rennes. Nesta corrida, o Lille recebe o Nantes.

José Mourinho

Na penúltima jornada em Itália, a Roma joga hoje em Florença e tenta chegar aos lugares de Champions, estando a quatro pontos do AC Milan. Prioritário, mesmo, é vencer a final da Liga Europa na quinta-feira, o que lhe garantiria a Champions.



Sá Pinto

No Irão, o Esteghlal já perdeu o campeonato, terminando na terceira posição, mas ainda ambiciona a vitória na taça, discutindo a final na próxima quarta-feira, diante do campeão Persepolis.

Carlos Carvalhal

O único treinador português na liga espanhola ainda tem um objetivo por cumprir, mas não diz respeito a títulos ou a provas europeias. Trata-se da permanência no primeiro escalão, o que está a um passo de ser concretizado. O Celta só tem três pontos acima dos lugares de descida, mas estão três equipas a separá-lo. Amanhã joga em Cádiz e, se perder, aí sim, pode ficar em posição mais tremida nessa luta.

Pedro Emanuel

Outro treinador luso que tenta não descer é Pedro Emanuel, na Arábia Saudita. O seu Al Khaleej (27 pontos) luta com Al Adalah (27) e Al Wehda (29) pela sobrevivência. Um deles vai descer.



Alexandre Santos

Em Angola, o já campeão Alexandre Santos, com o Petro, vai agora tentar a dobradinha, jogando as meias-finais da taça já amanhã.



Luís Gonçalves

Também na luta pela taça de Angola está o Inter de Luanda, de Luís Gonçalves, que nestas meias-finais defronta precisamente o Petro.