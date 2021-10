Nuno Espírito Santo: "Não são as palavras que vão tirar a raiva sentida"

Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham

Treinador do Tottenham, confrontado com a exibição e a derrota clara (0-3) ante o Manchester United, considerou que os spurs estiveram aquém do que podem fazer e frisou que não valem a pena lamentos, apelando a uma reação em breve

Deceção: "Foi uma tarde muito dececionante. Não atuámos como queríamos. Acredito que somos melhores do que aquilo que mostrámos. Não criámos realmente muito mas tivemos situações em que poderíamos ter feito melhor. Não recuperámos o ímpeto."

Reação: "Temos que reconhecer que não são as palavras que vão tirar a raiva que estamos a sentir neste momento, apenas acções. Temos de fazer muito melhor para que possamos mudar isto. Temos de nos manter unidos. É a única maneira."