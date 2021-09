Nuno Espírito Santo garante que não trocaria Kane por Lukaku: "Nem penso..."

Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham

O Tottehnam, de Nuno Espírito Santo, recebe o Chelsea este domingo, às 16h30.

Na sétima posição da Premier League, apenas um ponto atrás do líder Liverpool no início desta jornada, o Tottenham, do treinador Nuno Espírito Santo, recebe o Chelsea, em jogo da quinta jornada da competição. O encontro colocará frente a frente dois dos maiores avançados da atualidade: Harry Kane e Romelu Lukaku.

Na conferência de antevisão ao jogo, este sábado, o técnico português foi questionado sobre a dupla e garantiu: não trocaria o craque da sua equipa, Harry Kane, pelo ponta de lança do rival.

"Fazer a troca de Harry Kane por Lukaku? Nem sequer considero uma opção. É algo em que nem penso. Não faz sentido. O Kane é um jogador incrível. Tenho ficado impressionado com a sua qualidade e com o seu talento. E ele ainda pode melhorar mais. Estamos no processo de encontrar os melhores níveis físicos. Mas a dedicação dele tem sido gigante", afirmou.

"O Chelsea é uma equipa muito boa, é claro, todas as equipas da Premier League são difíceis. Já provámos que o futebol está cada vez mais difícil, porque a cada lugar que vão, as equipas dão tudo o que têm. Então, temos de nos adaptar a essas situações e tentar melhorar anossa qualidade", concluiu Nuno.