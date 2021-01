Nuno Espírito Santo: "Frustrado com a forma como jogámos"

O Wolverhampton chegou este sábado ao sexto jogo consecutivo sem vitórias na Premier League. O técnico da equipa, o português Nuno Espírito Santos, considerou a derrota deste sábado para o West Bromwich como "decepcionante".

Os Wolves foram derrotados na receção ao rival West Bromwich, por 3-2, no famoso dérbi de Black Country. "Decepcionante, frustrado com a forma como jogámos e com o resultado", destacou Nuno, em entrevista à BBC Sports.

A equipa treinada pelo português foi para o intervalo a vencer por 2-1, mas em 11 minutos permitiu que o rival ficasse à frente do marcador. "No início do segundo tempo, começamos muito mal", disse, complementando em seguida sobre o golo do adversário. "Sabíamos que precisávamos de uma defesa melhor. Temos de corrigir isso e fazer melhor."

Com este resultado, os Wolves mantiveram os 22 pontos com que iniciaram a jornada e estão no 14.º lugar da tabela classificativa. Já o West Brom é penúltimo, com 11 pontos. Apesar da cobrança por resultados, Nuno evitou repassar a pressão à direção no pedido por reforços.

"Não é o momento de analisar o plantel. Temos que nos preparar para o próximo jogo. A solução está aqui, devemos encontrar as melhores soluções e tomar as melhores decisões", concluiu.