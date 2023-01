Nuno Espírito Santo empata e falha assalto à vice-liderança da Liga saudita

Al Ittihad, orientado pelo técnico português, empatou em casa do Al Shabab, que continua no segundo lugar, com mais um ponto.

O Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, empatou esta segunda-feira 1-1 na visita ao Al Shabab, não conseguindo ultrapassar o adversário no segundo lugar da Liga saudita.

A equipa do técnico português até começou a partida em desvantagem, após golo do médio argentino Chino Guanca aos 22 minutos, mas repõs a igualdade dois minutos depois, por intermédio do central egípcio Ahmed Hegazy.

À 12.ª jornada, o Al Ittihad continua assim no terceiro lugar da Liga saudita, com 25 pontos, menos um do que soma o Al Shabab, segundo classificado. Já o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, segue na liderança isolada, com 29 pontos.