Nuno Espírito Santo e o caso Kane: "Sábado decidiremos se vai a jogo"

Avançado inglês estará, mediante explicação do treinador português, a melhorar os índices físicos, pelo que não viajou para Portugal

Ausência confirmada para o duelo com o Paços de Ferreira, da primeira mão do play-off da Conference League, Harry Kane, avançado do Tottenham, integrará o grupo em 20 de agosto, anunciou Nuno Espírito Santo, que colocou em aberto a hipótese de chamar o capitão para o embate com o Wolverhampton.

"Posso dizer que ele está melhor a cada dia, a obter a melhor forma física, vai trabalhar hoje, amanhã e vai juntar-se ao grupo na sexta-feira. No sábado, decidiremos se vai a jogo na Premier League", afirmou o treinador português, esta quarta-feira, justificando a dispensa por uma questão física.

Porém, a permanência de Harry Kane no Tottenham, que inclusive inscrevera o dianteiro na Conference League, continua incerta dada também a pretensão, assumida no final da época anterior, de abandonar o clube inglês neste mercado de transferências.

Ainda assim, o treinador português assegurou que o capitão dos spurs, alvo de uma eventual proposta milionária do Manchester City (100 milhões de euros), vai integrar o trabalho de preparação para o duelo com o Wolves, de Bruno Lage, referente à segunda jornada da Premier League.

Harry Kane, avançado de 28 anos, fez toda a carreira no Tottenham, clube no qual se formou como futebolsita. Na última temporada desportiva, apontou 33 golos em 49 jogos disputados. O contrato é válido até 2024.