Nuno Espírito Santo e o apuramento diante de Bruno Lage: "Penáltis? Não é sorte, é trabalho"

As declarações de Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham, após o apuramento na Taça da Liga, em vitória nas grandes penalidades diante do Wolverhampton, de Bruno Lage.

Sorte?: "Penáltis não é sorte, é trabalho e os nossos jogadores realmente treinam muito. Eles estiveram muito bem e Gollini [guarda-redes] também".

Ajuda extra: "Faz parte do jogo, temos que trabalhar nisso, é claro que tivemos a contribuição do [Rui] Barbosa [treinador de guarda-redes] nos penáltis para dar as informações ao Gollini e isso também ajudou."

Análise do jogo: "Acho que foi um bom jogo, bem jogado. Começámos muito bem, jogámos muito bem, marcámos dois belos golos, tivemos oportunidades claras e depois num lance de bola parada contra nós... É algo que realmente precisamos de trabalhar e melhorar. Não podemos repetir os mesmos erros de novo."

Evolução: "Para aprender e crescer, devemos evitar e minimizar esses erros, pois é isso que torna o jogo mais difícil. Sinceramente, da forma como estávamos a controlar o jogo, não permitimos nada até ao momento em que sofremos o primeiro golo. Depois, novamente, perdemos um pouco o controlo, na segunda parte começámos fortes, tivemos oportunidades para marcar, mas [jogar contra] o Wolves em casa [deles] é difícil. Tivemos de defender e depois os penáltis."

Lance do jogo: "Estava empatado [2-2], quando o John Ruddy fez uma defesa incrível no cabeceamento do Harry [Kane] - ainda estou a perguntar-me como ele conseguiu! Tivemos oportunidades, mas continuámos fortes, no Molineux é sempre difícil."