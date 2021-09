Nuno Espírito Santo: "Devíamo-nos sair muito melhor em todos os aspetos"

As declarações de Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham, após a primeira derrota na Premier League, que veio diante do Crystal Palace (3-0), no Selhurst Park, em jogo a contar pela 4.ª jornada.

Análise do jogo: "Dia difícil, dia difícil, não fizemos um bom jogo... Sabíamos que seria difícil, mas não jogamos como mostramos antes e, honestamente, acredito que devíamo-nos sair muito melhor em todos os aspetos do jogo".

Falhas: "Foram muitos obstáculos durante o jogo, sempre tentando encontrar soluções, então foi um dia difícil para os nossos jogadores, e depois de ter um homem a menos fica muito mais difícil tentar buscar o golo. O desequilíbrio vem. Temos que analisar e temos muito trabalho a fazer".

Criação: "Não criamos o suficiente, não tivemos a bola o suficiente, cometemos erros... Há muitas coisas nas quais temos que trabalhar."

Eric Dier [lesão]: "Vamos esperar para ver. Foi um golpe duro. Ele está com dor, mas espero que não seja muito sério, espero".