Nuno Espírito Santo, Bruno Lage e um rumor que surge em Inglaterra

Possível "dança" de treinadores a envolver os dois portugueses em Inglaterra.

O tabloide britânico The Sun avança esta quinta-feira que Nuno Espírito Santo e Bruno Lage poderão estar envolvidos numa "dança" de treinadores portugueses apontada ao próximo verão.

O atual técnico do Wolverhampton é um dos nomes apontados ao Tottenham - que tem em Erik ten Hag no topo das preferências - e, segundo a publicação, poderia ser substituído no Molineux pelo ex-treinador do Benfica, sem clube desde que deixou as águias, no ano passado.

Ao leme de toda a operação, escreve o The Sun, estaria o agente luso Jorge Mendes.

Nuno, recorde-se, tem contrato com os Wolves até 2023. Já Bruno Lage encontra-se livre no mercado, tendo no currículo a passagem pelo Reino Unido como adjunto de Carlos Carvalhal, primeiro no Sheffield Wednesday e, depois, no Swansea.