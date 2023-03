Nuno Espírito Santo bate Pedro Emanuel e sobe à liderança provisória

Al Ittihad fica agora à espera do resultado do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, que defronta às 17h30 o lanterna-vermelha Al Batin.

O Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, venceu esta sexta-feira por 3-0 na visita ao Al Khaleej, de Pedro Emanuel, subindo à liderança provisória da Liga saudita.

Após uma primeira parte a zeros, os visitantes abriram o marcador aos 54 minutos, por intermédio de uma grande penalidade de Hamdallah, a que se seguiram golos de Romarinho (69') e Sharahili (73').

O Al Ittihad, líder com 44 pontos, fica agora à espera do resultado do Al Nassr (43), de Cristiano Ronaldo, que recebe às 17h30 o lanterna-vermelha Al Batin. Já o Al Khajeed segue no antepenúltimo lugar, com 16.