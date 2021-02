Nuno Espírito Santo atinge marca histórica nos Wolves

Português Nuno Espírito Santos tornou-se o treinador com mais jogos nos Wolves na histórica da Premier League.

O português Nuno Espírito Santo tornou-se o treinador com maior número de jogos na história do Wolverhampton na Premier League. O técnico totalizou 102 jornadas ao comando dos Lobos no empate (1-1), este sábado, com o Newcastle, na deslocação ao St. James Park.

Nuno Espírito Santo ultrapassou o irlandês Mick McCarthy (101 jogos entre 2006 e 2012). O treinador português está no clube desde a época 2017/2018, quando conseguiu a promoção à Premier League, depois de uma ausência de seis temporadas na principal competição inglesa.

No total, Nuno Espírito Santo soma na Premier League 150 pontos: 40 vitórias, 30 empates e 32 derrotas. De acordo com o site oficial dos Wolves, o treinador português soma no total 187 jogos no comando dos Lobos, com 93 vitórias, 44 empates e 50 derrotas.

Atualmente, a equipa ocupa o 12º posto do campeonato inglês, com 34 pontos. No próximo sábado, os Wolves defrontam o Aston Villa, na 27ª. jornada da competição.