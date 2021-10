Nuno Espírito Santo após vitória sobre o Newcastle: "Estou orgulhoso dos jogadores"

O Tottenham venceu o Newcastle por 3-2 na oitava jornada da Premier League.

Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham, ficou satisfeito com a exibição dos seus jogadores na vitória por 3-2 sobre o Newcastle. Com os três pontos no bolso, o português já apontou baterias para a Conference League.

"O jogo não começou muito bem para nós, mas depois reagimos da melhor forma. Fizemos um excelente trabalho, estou orgulhoso dos jogadores. Gostaríamos de ter marcado mais golos, mas o Newcastle defende bem", referiu.

"Agora temos de preparar o jogo de quinta-feira [Vitesse, para a Conference League], jogar fora e com viagens longas pelo meio, requer sempre um esforço extra", avisou Nuno Espírito Santo.