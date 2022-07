Nuno Espírito Santo apontado a sucessor de Cosmin Contra no Al-Ittihad

Treinador português viaja este domingo rumo a Jidá para discutir os termos de um acordo por dois anos com o vice-campeão saudita.

Desempregado desde o passado mês de novembro, quando foi demitido do Tottenham, Nuno Espírito Santo está perto de regressar ao ativo. De acordo com informação avançada pelo site "Footmercato", o treinador português, de 48 anos, está muito perto de ser escolhido como o sucessor do romeno Cosmin Contra na liderança do Al-Ittihad, vice-campeão do último campeonato da Arábia Saudita.

Nuno tem em cima da mesa uma proposta para assinar por dois anos e está previsto que viaje hoje rumo a Jidá para discutir os termos do contrato.

A confirmar-se o sucesso das negociações com o emblema saudita, o antigo guarda-redes assumiria o sexto clube desde o início da sua carreira nos bancos: treinou Rio Ave, Valência, FC Porto, Wolverhampton e Tottenham.