Nuno Espírito Santo alcança Ronaldo na Liga da Arábia Saudita

Atual detentor da Supertaça, o Al Ittihad, equipa treinada por Nuno Espírito Santo, goleou, esta sexta-feira, o Al Adalh, por 5-0. Os três pontos conquistaram permitiram igualar o Al Nassr, de Ronaldo, no topo da Liga da Arábia Saudita.

Golos de Romarinho e Hamdallah, na primeira parte, novo de Hamdallah e ainda de Igor Coronado e Haroune Camara, deram números à goleada.

A equipa do treinador português passa a somar seis vitórias consecutivas, estando com 37 pontos no topo da Liga saudita, tal como a equipa de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr.