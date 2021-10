Nuno Espírito Santo aborda uma "final" na Taça da Liga inglesa

Declarações de Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham, esta terça-feira, em conferência de antevisão ao jogo com o Burnley, na quarta eliminatória da Taça da Liga inglesa.

Dificuldades: "Vai ser uma partida difícil porque o Burnley é uma boa equipa, mas é uma boa oportunidade para melhorarmos, sabendo que a Taça da Liga é uma competição importante para nós."

Onze inicial: "Temos de ir jogo a jogo e este é uma final. É uma oportunidade para melhorarmos o nosso jogo, para competir bem, sabendo que temos de gerir algumas situações. Temos jogadores que precisam de minutos, que merecem minutos, mas cabe-nos a nós gerir a situação, porque o que queremos é construir uma equipa competitiva."

Evolução: "Concentrando-nos apenas no jogo de amanhã [quarta-feira], vamos enfrentar um adversário difícil, conhecemos as suas características, mas ao mesmo tempo penso que estamos a melhorar o nosso jogo. A posse tem sido muito melhor, a dinâmica tem sido muito melhor, mas são detalhes que só podemos alcançar durante a competição, pelo que vos digo que é muito importante para nós melhorarmos no jogo."